Design der Woche: Ein Duft als Gesamtkunstwerk

„In all unseren Düften versuche ich, über sehr persönliche Dinge zu sprechen. Momente, die ich erlebt habe oder Menschen, an die ich mich erinnere. Ich glaube, wenn man über Dinge spricht, die so persönlich und ehrlich sind, spricht das mehr Menschen an und löst Dinge in anderen aus“, so Bouygues. Mit derselben Leidenschaft geht der Parfümeur auch an die Gestaltung der Flacons: Die zwölf Kanten der Glasfläschchen erinnern an eine Uhr bzw. die Vergänglichkeit der Zeit.