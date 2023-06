Design der Woche: „Ceramic Bodies“ von Designer Jörg Hugo

Zur Person

Jörg Hugo absolvierte sein Architekturstudium an der an der Universität für angewandte Kunst (Meisterklasse Zaha Hadid) und der RWTH Aachen und schloss sein Studium im Jahr 2004 mit Auszeichnung ab.

Vor der Gründung von moh architects sammelte Jörg Hugo mehrjährige Erfahrungen als Architekt in leitender Position bei CoopHimmelb(l)au in Wien. Zudem war er langjähriges Mitglied am Institut für Architektur an der Universität für angewandte Kunst Wien, wo er bis 2016 im Studio von Wolf D. Prix und Hani Rashid unterrichtete.

Im Jahr 2018 gründete Jörg sein eigenes Studio für Design und Architektur in Berlin. Zuvor übernahm er die Leitung der Rapid-Prototyping-Abteilung an der Kunsthochschule Weissensee Berlin und war als Designarchitekt für Studio Olafur Eliasson tätig.