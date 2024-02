Design der Woche: Ein Sitzsack zum Chillen und Tagträumen

Praktisch und langlebig. Das 2012 von zwei Deutschen in Südafrika gegründete Unternehmen Vetsak hat sich zunächst auf Sitzsäcke spezialisiert, bietet jedoch inzwischen auch flexible Sofamodullösungen an. „Manche Menschen entscheiden sich für den harten Weg, wir wollen den bequemsten Weg gehen.“ Dieser sollte aber auch nachhaltig sein. So ist der Jumbo-Sack durch die abziehbaren und in der Maschine waschbaren Bezüge besonders langlebig. Ob aus vintage-inspiriertem Cord Samt, der in einer großen Auswahl an frischen Retro Farben erhältlich ist, kuscheligem Fell, edlem Leder oder auch in Outdoor-Qualität. Erhältlich ab ca. € 699,- über www.vetsak.com