Design der Woche: Ein Bett wie eine Seifenblase

Ohne Ecken und Kanten

Im Inneren des Balaao, der Name ist eine Anlehnung an das portugiesische Wort für Ballon, verbirgt sich ein solides Holzgestell, das bereits die Rundungen der einzelnen Bubbles in zweidimensionaler Richtung definiert. Darauf wird ein hochwertiger, 3D-gefräster Premiumschaum geklebt und mit einem dicken Polstervlies versehen. Dies ergibt das dreidimensionale Volumen.

Jedes Stück ein Unikat

Danach bekommt das Bett seine Kleider: Der Bezug wird vor dem Polstern an jedem einzelnen Bubble behutsam gekräuselt, damit sich der Stoff perfekt an die Struktur anschmiegen kann. Das gibt dem Bett seine charakteristischen Rundungen und ist maßgeblich für seine optische wie auch haptische Weichheit.

Jedes Stück wird von Hand gefertigt und ist somit ein Unikat. Das naturfarbene Bett kostet für das Matratzenmaß 180 x 200 Zentimeter 6.911 Euro (ohne Matratze, Lattenrost, Decke, Kissen).