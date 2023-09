Design der Woche: Sessel Togo feiert 50. Geburtstag

Togo, das ikonische Sitzmöbel von Ligne Roset, sieht wie ein überdimensionales zusammengefaltetes Kissen, aus, das unendliche Gemütlichkeit verspricht. Gleichzeitig wirkt das Design auch nach 50 Jahren immer noch futuristisch und modern.

Togo war 1973 das erste Vollschaum-Polstermöbel aus einem Guss, einfach und zugleich äußerst raffiniert für den legeren, ungezwungenen Lebensstil. Die niedrige Sitzhöhe und die muldenförmigen Sitzflächen und Rückenlehnen laden zum Entspannen ein. Das Design stammt von Michel Ducaroy.

Hollywood liebt Togo

Eine Erfolgsgeschichte, wie man heute weiß. Seither wird Togo in den Werkstätten von Briord in Frankreich gefertigt, 1,5 Millionen Exemplare wurden in 72 Ländern verkauft. Auch Lenny Kravitz und andere Hollywood-Stars schwören auf den knautschigen Sessel.

In limitierter Edition erhältlich

Passend zum Anlass kleidet sich das Sofa von Ligne Roset nun in einer limitierten Edition in ein neues Gewand. Mit „La Toile du Peintre“ von Pierre Frey, der „Künstlerleinwand“, schmückt sich Togo mit einem zeitgenössischen Bezugsstoff mit großem grafischem Muster in leuchtenden Farben. Der Stoff interpretiert ein Werk der Malerin Heather Chontos, die Farben gerne mit Glasscherben oder alten Kreditkarten aufträgt.

Der Togo Sessel ist um € 2.683, der Togo Zwei-Sitzer um € 3.851 erhältlich.