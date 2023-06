Do-it-Yourself in Haus und Garten: Diese Bücher geben Inspiration

„Ein Jahr im Schwedenhaus“

Natascha van den Boom wohnt in der Nähe von Bremen in einem roten Schwedenhaus. Ihr erstes Buch eröffnet kunterbunte Einblicke in ihr Leben im „Roten Haus“, führt fröhlich-verspielt durch alle Jahreszeiten und zeigt, wie sie sich mit tollen DIY-Ideen und Rezepten, aber auch mit skandinavischen Traditionsfesten jeden Tag ein Stück Norden nach Hause holt.

„Ein Jahr im Schwedenhaus“, Natascha van den Boom, BusseSeewald Verlag, € 26,50