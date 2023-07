Mit Passion gedeckt: Tischkultur vom Feinsten

Autorin Julia Dettmer saß bereits mit unzähligen prominenten Interviewpartnern am Tisch. Als leidenschaftliche Gastgeberin legt sie besonderen Wert darauf, dass sich ihre Gäste rundum wohlfühlen, damit entspannte und tiefgründige Gespräche entstehen. In „Tischkultur“ hat sie für die spannendsten Blickwinkel auf kreativ dekorierte Locations und elegante Dinnertafeln bekannter Gastgeber gesorgt.

Geschichte

Bis zur heutigen Tischkultur war es jedoch ein weiter Weg. Erst im ausgehenden Mittelalter fing man an, sich mehr mit der Tischkultur zu beschäftigen. Im 16. Jahrhundert folgte aus Italien kommend die Gabel. Auch die Vorläufer unserer jetzigen Tischtücher und Servietten gehörten zu einem edlen Mahl dazu. Die heutige Besteckform fand in unserem Kulturkreis erst im 16. und 17. Jahrhundert Beachtung.

Die Vielfalt an Geschirr nahm in dieser Zeit ebenfalls rasant zu, wenngleich es aus China eingeführt werden musste. Das Material und die Herstellung des Porzellans kannte man außerhalb des asiatischen Kontinents noch nicht. 1709 gelang es Johann Friedrich Böttger, erstmals Porzellan in Europa herzustellen. Das Porzellan und mit ihm die Tischkultur, wie wir sie heute kennen, begannen ihren Siegeszug.