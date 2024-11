Immobilienbranche in Not: Lange Wartezeit auf Baugenehmigung verzögert Neubau

Der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer schlägt Alarm. „Wir haben Bedenken, dass es der Branche nicht so gut geht, wie es ihr gehen sollte“, sagt Obmann Gerald Gollenz. Er bezieht sich damit auf Makler, Bauträger und Hausverwalter. „Alle drei Berufsgruppen verzeichnen Einkommensrückgänge“, sagt Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien.

Maßnahmen gegen den rückläufigen Neubau

Daher fordert der Verband Maßnahmen, um den rückläufigen Wohnungsneubau anzukurbeln. Denn für 2025 und 2026 ist ein massiver Einbruch im Neubau in Sicht. „In Niederösterreich werden 2025 erstmals weniger neue Wohneinheiten auf den Markt kommen, als Haushalte gegründet werden. Wir brauchen Absicherungsmaßnahmen, damit die Situation nicht kippt“, fordert der niederösterreichische Fachverbandsobmann Johannes Wild.