Design der Woche: Farbenfroher Blickfang für das Wohnzimmer

Ob Blau mit Gelb, Grün mit Pink oder eine einzige Farbfamilie mit dunkleren Elementen: Bei der „stool FORM“-Kollektion von Nortstudio wird alles ausprobiert. Selbst, wie der Name verrät, die Formen ihrer Werke. Ihre Hocker und Tische starten nämlich mit einer Grundform, die erweitert oder zusammengezogen, in zwei Hälften geschnitten oder multipliziert wurde. Das Ergebnis ist eine verspielte Fülle an Sitz- und Abstellmöglichkeiten. Trotz der farblichen Gegensätze und formlichen Experimente verbindet sie eine gewisse Harmonie.

Inspiration fanden die beiden belgischen Designer Jef De Brabander und Kathleen Opdenacker in ihrer Nachbarschaft, im Norden der Stadt Antwerpen: „Das multikulturelle Viertel ist voller Kontraste. In dieser enormen Vielfalt Harmonie zu finden, ist eine tägliche Herausforderung.“ Genau dieser Kontrast führte sie zusammen, denn während Opdenacker sich auf Grafikdesign, Detailarbeit und Materialien konzentriert, baut De Brabander Wirtschaftsingenieurwesen, Technik und Handwerk in ihre Möbel ein. 2016 gründeten sie das „Nortstudio“, benannt nach der Lage ihres Viertels. Im Bild zu sehen ist „stool FORM 02 lila“, erhältlich um Euro 985.– unter www.nortstudio-shop.com