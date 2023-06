Dass Design allein ist nicht alles, weiß Sören Herzig. Der Ex-Chefkoch in Amadors Wirtshaus betreibt seit vier Jahren das Herzig in Fünfhaus und legt beim Besteck auch Wert auf dessen Bedienungsfreundlichkeit: „Wir haben uns für die Serie Pure von Serax entschieden, da dieses Besteck mit einer matten Oberfläche versehen ist und elegant in der Handhabung ist.



Das Steakmesser ist vom französischen Label Deejo, das ursprünglich nur Taschenmesser produziert hat. Das Steakmesser hebt sich von anderen Messern ab und bietet auch ein Alleinstellungsmerkmal für unser Restaurant. In erster Linie ist uns bei Besteck jedoch wichtig, dass es gut in der Hand liegt, nicht zu schwer ist und auch einfach zu reinigen“, so der Spitzenkoch.