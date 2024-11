Von historischer Dorfstruktur bis nachhaltiger Architektur: Gewinner des ZV-Bauherrenpreises

Diese Woche wurden die Gewinner des ZV-Bauherrenpreis 2024 ausgezeichnet. Aus den 119 Einreichungen ermittelte die Jury die Preisträger.

„Die erweiterte Perspektive des ZV Bauherrenpreises hat ihre Aktualität nicht eingebüßt: Auch in der aktuellen Ausgabe steht der Preis für die Überzeugung, dass Architektur ihre gesellschaftliche Relevanz am wirksamsten in einer Kultur des Dialogs entfalten kann, in der sich die Vorstellungen von Auftraggebern und die konkreten Planungsleistungen von Architekturschaffenden gegenseitig stärken“, so das Resümee der Jury.