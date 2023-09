Award für nachhaltiges Bauen "made in Austria"

Know-how, Produkte und Technologien „made in Austria“ finden weltweit große Anerkennung. Herausragende Architektur und höchste Kompetenzen im energieeffizienten Bauen sichern hierzulande die Qualität hochwertiger Gebäude. Der Austrian Green Planet Building Award widmet sich besonders den Herausforderungen des Klimawandels und konzentriert sich deshalb auf besonders energieeffiziente Gebäude.

Beeindruckend ist die Fähigkeit österreichischer Planungsbüros, hochwertige Architektur mit hohen Ansprüchen an Energieeffizienz in Einklang zu bringen – unabhängig von der Bauweise: vom modernen Holzbau, Ziegelbauwerken, Stahlbetonbauten bis zur Renovierung bestehender Gebäude mit oft hohen Ansprüchen an den Denkmalschutz.

Herausragende Leistungen

Grund genug, besonders herausragende Leistungen der österreichischen Bauwirtschaft und Planungsbüros im Ausland zu würdigen. Der Austrian Green Planet Building Award ist eine Initiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie und der Außenwirtschaft Austria. Heuer wurde er an fünf Projekte und ihre Verantwortlichen vergeben.