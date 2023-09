Edles aus Porzellan: So tafelte Kaiserin Sisi

Schloss Hof und Schloss Niederweiden präsentieren noch bis 1. November außergewöhnliche Objekte aus den Beständen der ehemaligen kaiserlichen Hofsilber- und Tafelkammer der Wiener Hofburg.

Wertvolle und erlesene Speise- und Dessertservices sowie prunkvolle Tafelaufsätze geben in der Ausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ spannende Einblicke in die Fest- und Alltagskultur am Kaiserhof. Die Exponate zeugen von persönlichen Vorlieben einzelner Monarchen, vom Stil unterschiedlicher Epochen und erzählen von den vielfältigen Aufgaben der Hofwirtschaft und vom unglaublichen Aufwand, der hinter der opulenten zeremoniellen Hofhaltung stand.