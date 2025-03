Von Asphalt zu Grünraum: Entsiegelungen im Alpenraum prämiert

Dass es einen Versiegelungstopp braucht, ist in der Bevölkerung angekommen. Dass auch die Politik erkennt, dass die Zeit für großräumige Stadtplanung auf der grünen Wiese vorbei ist, zeigt der neue Wiener Stadtentwicklungsplan 2035 , der vor Kurzem vorgestellt wurde: Wien will mit den bisher definierten Stadterweiterungsgebieten auskommen, es sollen keine neuen hinzukommen.

Der Parkplatz in der Schweiz wurde von Asphalt befreit und in ein Naturparadies verwandelt

Projekte, die entsiegeln statt versiegeln, zeichnet der von CIPRA alpenweit ausgeschriebenen Groundbreaker Award aus. Ziel des Wettbewerbes war es, gute Praxisbeispiele für Maßnahmen zur Entsiegelung und Bodenverbesserung im Alpenraum zu sammeln. Anhand von Kriterien wie Biodiversität, Klimawandelanpassung und Soziales wählte eine Fachjury aus insgesamt 45 Einreichungen die drei besten aus.

Der erste Platz ging an eine private Initiative in der Schweiz, die einen Parkplatz entsiegelt und auf der Fläche einen Naturgarten erschaffen hat. Familie Murer aus Hubersdorf hat einen 600 m² großen, Parkplatz in ein Naturparadies verwandelt. Ein Bagger entfernte den Asphalt, die Familie legte einen Naturgarten an – mit einem großen Teich, heimischen Gehölzen und diversen Kleinbiotopen.