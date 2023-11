Wie es zu Hause bei der Oma riecht, wie die Lieblingswiese im Sommer duftet oder das Parfum der ersten großen Liebe – all das vergisst man nie. Das olfaktorische Gedächtnis ist unser am stärksten ausgeprägter Sinn. Darum kreieren Hotels, Shops und Bars inzwischen ihre eigenen Düfte und wollen sich damit quasi in unser Gedächtnis brennen. Auch in den eigenen vier Wänden soll es gut riechen, vor allem in der dunklen Jahreszeit sind Duftkerzen sehr beliebt.