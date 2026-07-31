Jetzt einziehen! Diese Architekturjuwele in Hietzing warten
Die Werkbundsiedlung im 13. Bezirk wurde 1932 als Mustersiedlung aus ursprünglich 70 Häusern errichtet. Unter federführender Leitung von Josef Frank wurde jedes der Häuser von verschiedenen internationalen und österreichischen Architekten errichtet. Jetzt wurden fünf denkmalgeschützte Musterhäuser der Moderne Österreichs nachhaltig saniert und auf erneuerbare Energie umgestellt.
Die Gebäude befinden sich in der Veitingergasse 71, 77, 83, Engelbrechtweg 11 und der Jagdschlossgasse 72. Die einzigartigen Gebäude wurden von den weltberühmten Architekten Hugo Häring, Richard Bauer, Josef Hoffmann, Anton Brenner und Otto Breuer entworfen.
Thermisch verbessert
Die Häuser werden nun nicht mehr mit Gas, sondern durch eine Bauteilaktivierung mittels Erdwärmesonde versorgt. Durch den Einsatz von Geothermie besteht auch die Möglichkeit, die Häuser in Hitzeperioden zu kühlen. Zusätzliche Energiegewinnung erfolgt durch eine PV-Anlage mit Hochleistungszellen und einer Speicherbatterie. Dabei wurden die Vorgaben des Denkmalschutzes entsprechend umgesetzt.
„Durch die nachhaltige Sanierung und Dekarbonisierung der Werkbundsiedlung wird ein Stück österreichische Architekturgeschichte für Generationen erhalten“, so Wiens Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. „Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Gebäude weiterhin belebt werden, denn dafür wurden sie errichtet. Wien ist internationales Vorbild, wenn es darum geht, historisches Ambiente mit modernen Bedürfnissen zu vereinen.“
Aktuell gibt es die Möglichkeit, sich für vier der fünf Häuser bei der WISEG (Wiener Substanzerhaltungsg.m.b.H.) für die Vergabe vormerken zu lassen. Die Häuser werden unbefristet und provisionsfrei zur Miete angeboten.
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