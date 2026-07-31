Jetzt einziehen! Diese Architekturjuwele in Hietzing warten

Die Werkbundsiedlung im 13. Bezirk wurde 1932 als Mustersiedlung aus ursprünglich 70 Häusern errichtet. Unter federführender Leitung von Josef Frank wurde jedes der Häuser von verschiedenen internationalen und österreichischen Architekten errichtet. Jetzt wurden fünf denkmalgeschützte Musterhäuser der Moderne Österreichs nachhaltig saniert und auf erneuerbare Energie umgestellt.

Die Gebäude befinden sich in der Veitingergasse 71, 77, 83, Engelbrechtweg 11 und der Jagdschlossgasse 72. Die einzigartigen Gebäude wurden von den weltberühmten Architekten Hugo Häring, Richard Bauer, Josef Hoffmann, Anton Brenner und Otto Breuer entworfen.