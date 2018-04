Immer mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger

Der Grünen-Sozialexperte Sven Lehmann erklärte, die Sanktionspraxis der Jobcenter "ist und bleibt weiter falsch". Die Sanktionen belasteten das Klima in den Jobcentern und seien zudem "hoch bürokratisch". Die Berechnung und Durchsetzung von Sanktionen gehe für das Personal in den Jobcentern mit großem Verwaltungsaufwand einher. Dies gehe zulasten von Beratung und Vermittlung.

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte die Abschaffung der Sanktionen. Diese brächten "Menschen nicht schneller in Arbeit und sind keine pädagogischen Antworten", erklärte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Sie würden lediglich als Drangsalierung und Ausdruck sozialer Ignoranz wahrgenommen. "Menschen, die ohnehin am Existenzminimum leben, werden durch Sanktionen noch weiter in die Not und schlimmstenfalls sogar in die Obdachlosigkeit gedrängt."