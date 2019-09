Immer mehr Deutsche erwarten konjunkturellen Abschwung

Der Marktforscher Nielsen befragt regelmäßig Konsumenten in 64 Ländern nach ihren Zukunftserwartungen und ermittelt danach seinen Verbrauchervertrauensindex. Europaweit ist demnach das Vertrauen der Verbraucher nur in Dänemark, den Niederlanden, Tschechien, Polen und Irland höher als in Deutschland.

Ihre eigene finanzielle Lage beurteilt eine Mehrheit der Menschen in Deutschland positiv. So schätzen 58 Prozent ihre persönlichen Finanzen für die nächsten zwölf Monate als positiv ein.

Das ist ein Prozentpunkt mehr als im vergangenen Quartal. Auch bei den Jobaussichten sind sie weiter zuversichtlich. Unverändert 65 Prozent bewerten ihre Jobsituation für die kommenden zwölf Monate als positiv.

Exporte haben sich erfangen

Nach vielen negativen Meldungen in den vergangenen Wochen gibt es erstmals wieder positive Nachrichtungen aus der deutschen Wirtschaft. Die Exportfirmen können - inmitten der internationalen Handelskonflikte - ein wenig aufatmen.

Nach einem Dämpfer im Juni haben Deutschlands Exporteure im Juli dieses Jahres nämlich wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren „Made in Germany“ im Gesamtwert von 115,2 Milliarden Euro wurden in dem Monat ins Ausland verkauft, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 0,7 Prozent mehr als im Juni 2019.

Die Importe lagen mit 93,7 Milliarden Euro sowohl unter dem Wert des Vorjahresmonats (minus 0,9 Prozent) als auch unter dem Juni-Wert das laufenden Jahres (minus 1,5 Prozent). Auf sieben Monate gerechnet liegen Ausfuhren und Einfuhren leicht über Vorjahresniveau.