Immer mehr Beschwerden wegen teurer Handytarife

Österreich galt jahrelang als Paradies für Handyfonierer, die Tarife waren in der Vergangenheit deutlich billiger als in anderen Ländern. Die Mobilfunker stehen nun vor dem Dilemma, dass die Kunden vom massiven Preiskampf verwöhnt sind. Außerdem steigen immer mehr junge Nutzer von MMS und SMS auf Messenger-Dienste wie WhatsApp um, bei denen die Mobilfunker keine Zusatzumsätze lukrieren. Trotz der Umsatzrückgänge stehen aber teure Investitionen in das Netz an. Der mobile Datenverkehr verdoppelt sich laut Zahlen des Telekom-Regulators RTR fast jedes Jahr. Im zweiten Quartal 2014 wurden mehr als 37 Millionen Gigabyte verbraucht, das ist ein Plus von 302 Prozent gegenüber 2011.

A1, „3“ und T-Mobile begründeten die Preiserhöhungen meist mit dem Breitbandausbau und der zwei Milliarden teuren Auktion von LTE-Frequenzen. Ein Zusammenhang mit der Orange-Übernahme wird in Abrede gestellt. Ins Gewicht fielen auch Kosten für Büros, Shops und Service sowie gestiegene Personalkosten. „3“-Chef Jan Trionow sieht sogar kein gestiegenes Preisniveau: Während die Mobilfunk-Nutzung Quartal um Quartal steige, sei der durchschnittliche Umsatz pro Kunde und Monat im Vorjahr um 5 Prozent auf 19,66 Euro gesunken.

Zu schaffen machen den Betreibern auch die Roaming-Pläne der EU. Die geplante Abschaffung der Roaminggebühren führe dazu, dass man den Mobilfunkern „von heute auf morgen einen wesentlichen Umsatzstrang abschneidet“, sagte Trionow erst am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz. Der operative Gewinn von „3“ stieg 2014 um 60 Prozent auf 170 Mio. Euro - dank „positiver Synergieeffekte“ nach der Orange-Übernahme.