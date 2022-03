Im Vorjahr waren im Jahresdurchschnitt 283.700 Personen arbeitslos

"Trotz Corona-Pandemie hat der Arbeitsmarkt in Österreich im Jahr 2021 einen kräftigen Aufschwung erlebt", so Generaldirektor Tobias Thomas. Über den Zeitverlauf zeigt sich im zweiten Jahr der Coronapandemie eine Erholung am Arbeitsmarkt. So war das 1. Quartal 2021 vor allem aufgrund der Einschränkungen für Gastronomie und Hotellerie weiterhin stark von Corona geprägt. Im Zuge der weiteren Öffnungsschritte während des 2. Quartals - vor allem der Gastronomie Mitte Mai - erholte sich der Arbeitsmarkt aber rasch.

Saison

Im 3. Quartal setzte sich diese Entwicklung, wenn auch überwiegend saisonbedingt - Stichwort Tourismus - fort. Im Schlussquartal 2021 kam es zwar erneut zu einem 20-tägigen Lockdown, die Zahl der Erwerbstätigen ging verglichen mit dem Vorquartal aber überwiegend saisonbedingt nur geringfügig zurück, rechnen die Statistiker vor.