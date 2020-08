Ikea Österreich durchtauchte Coronakrise gut

Das Geschäftsjahr 2019/20 von Ikea Österreich endet mit 31. August. Im Jahr 2018/19 hat die Möbelkette hierzulande rund 800 Mio. Euro umgesetzt. In Österreich gibt es sieben Möbelhäuser sowie einen Kompaktmarkt in St. Pölten. An neun Standorten in ganz Österreich befinden sich Abholstationen. Weitere sollen im nächsten Jahr folgen.

Ikea wurde bekannt für seine vergleichsweise günstigen, flachverpackten Möbel zum Selbstabholen und Aufbauen. Die Möbelkette wird von Umweltschützern als Hersteller sogenannter Fast Furniture (billiger Möbel, vieler Saisonartikel, Massenware) häufig kritisiert. Mit Mietmöbeln und dem Verkauf von gebrauchter Einrichtung wollen die Schweden nachhaltiger werden und die Einsatzdauer der Produkte verlängern. Kunden können gebrauchte Ikea-Möbel zurückbringen, diese werden dann aufbereitet und wiederverkauft.

Auch die neue Expansionsstrategie von Ikea zielt auf das Trendthema Nachhaltigkeit ab. Der Möbelhändler setzt auf City-Standorte, die mit der U-Bahn, zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar sind. Am Wiener Westbahnhof entsteht bis zum Spätsommer oder Herbst 2021 der erste Ikea dieser Art weltweit. Trotz Coronakrise sei man hier im Zeitplan. "Die erste Coronawoche hat uns den Atem verschlagen vor lauter Schreck, wie wir das weiter fortsetzen können. Wir haben aber Lösungen gefunden und sind noch im Plan", sagte Ikea-Managerin Maimuna Mosser. In Wien möchte Ikea eine Elektroflotte aufbauen, mit der beliefert wird.