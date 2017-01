Der Möbelhändler Ikea bietet ab März Online-Bestellungen inklusive Vor-Ort-Abholung ("Click & Collect") in allen Filialen in Österreich an.

In den Ikea-Standorten in Vösendorf, Wien Nord und bei Ikea Kompakt in St. Pölten sowie im Abhollager im Vorarlberger Wolfurt ist "Click & Collect" bereits jetzt möglich. Der Preis für das Zusammentragen der Ware orientiert sich an der Bestellmenge.

Foto: Kurier/Gruber Bei einem Warenwert von unter 300 Euro kostet das Service 10 Euro, zwischen 300 bis 750 Euro sind es 30 Euro, und ab 750 Euro sind es 50 Euro.

Die bestellte Ware wird auf einem oder mehreren Wagerln zusammengestellt und befindet sich abtransportbereit in der gewünschten Ikea-Filiale, erklärte der Möbelhändler am Montag in einer Aussendung.

Westbahnhof bekommt einen Ikea

Ikea teilte im Dezember zudem mit, am Wiener Westbahnhof ein europäisches Vorreiterprojekt zu entwickeln - da der neue Standort ohne eigene Parkplätze auskommen soll. "Wir versuchen, ein Konzept für ein innovatives, umweltfreundliches Innenstadteinrichtungshaus für Wien zu entwickeln", teilte Viera Juzova, Country Managerin von Ikea-Österreich, im Dezember mit.

Foto: REUTERS/YVES HERMAN Die Angebotseröffnung für das Gebäude erfolgte am 18. November. Laut ÖBB haben "rund zehn Bieter" ein konkretes Angebot abgegeben, die alle nach quantitativen und qualitativen Kriterien geprüft worden seien: "Aufgrund der zu erwartenden Frequenzen sowie der positiven Verstärkung des strategischen Mixes des Centers und aufgrund des preislichen Höchstgebotes konnte sich Ikea als Bestbieter durchsetzen." Mehr dazu lesen Sie hier.