Der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol warnt vor einer gewaltigen Energiekrise: Europa verfüge noch über Kerosin für etwa sechs Wochen. Lieferengpässe aufgrund des Iran-Konflikts und der Blockade der Straße von Hormus könnten Flugausfälle zur Folge haben.

Birol bezeichnete dies als „die größte Energiekrise, mit der wir je konfrontiert waren“, es sei schwerwiegender als die Ölschocks von 1973, 1979 und 2022 zusammen.