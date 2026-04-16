Energieagentur-Chef Birol: EU hat nur mehr Kerosin für sechs Wochen
Der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol warnt vor einer gewaltigen Energiekrise: Europa verfüge noch über Kerosin für etwa sechs Wochen. Lieferengpässe aufgrund des Iran-Konflikts und der Blockade der Straße von Hormus könnten Flugausfälle zur Folge haben.
Birol bezeichnete dies als „die größte Energiekrise, mit der wir je konfrontiert waren“, es sei schwerwiegender als die Ölschocks von 1973, 1979 und 2022 zusammen.
Weiter sagte der Energieagentur-Chef: "Wir befinden uns in einer verzweifelten Lage, und das wird erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Und je länger das dauert, desto schlimmer wird es für das Wirtschaftswachstum und die Inflation weltweit."
"Höhere Benzin-, Gas- und Strompreise"
Die Folgen seien "höhere Benzinpreise, höhere Gaspreise, hohe Strompreise", erklärte Birol, wobei einige Teile der Welt "schlimmer getroffen werden als andere". "An vorderster Front stehen die asiatischen Länder", die auf Energie aus dem Nahen Osten angewiesen sind, sagte er und nannte Japan, Korea, Indien, China, Pakistan und Bangladesch.
Doch "danach wird es Europa und Amerika treffen", sagte er. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir bald die Nachricht hören werden, dass einige Flüge von Stadt A nach Stadt B aufgrund von Treibstoffmangel gestrichen werden könnten."
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