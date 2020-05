Hypo: Über den Tisch gezogen

Den Vorsitz führt Minister Fahrenschon. Beim Tagesordnungspunkt II.2 (Vertiefende Diskussion zur HGAA) zitiert er aus dem Warnbrief der Wirtschaftsprüfer vom 18. November. PwC kam in einem Asset Screening zu einem vernichtenden Ergebnis über die Risiken und Werthaltigkeiten der Kredite ("signifikante Verschlechterung des Kreditportfolios").

Eine solche Prüfung läuft derzeit wieder, diesmal im Auftrag von Finanzminister Hans Jörg Schelling. Wieder ist mit milliardenschweren Berichtigungen zu rechnen, von bis zu acht Milliarden oder noch mehr. Die Bilanz 2014 der Abbaueinheit Heta verzögert sich bis Ende Juni.

Zurück zur Klausur: BayernLB-Chef Michael Kemmer erläutert ausführlich, warum die Hypo "in schweres Fahrwasser" kam. Es stelle sich die Frage "nach möglicherweise vorliegenden Insolvenztatbeständen". Von Insolvenz soll in den zwei Tagen im Seminarzentrum noch oft die Rede sein.

Stefan Ermisch, Vize-Chef der BayernLB, zieht "das Zwischenfazit, dass die Wirtschaftlichkeit eines weiteren Investments der BayernLB in die HGAA nicht absehbar sei".

Natürlich wird auch über die Haftungen des Landes Kärnten für die Hypo, damals rund 19 Milliarden Euro, diskutiert. Der Freshfields-Anwalt weist darauf hin, dass die Hypo als sechstgrößte Bank "systemrelevant" sei. Gerd Häusler, Vize-Verwaltungsratschef und später Boss der BayernLB, ergänzt, "dass eine Insolvenz viel zu weitreichende Auswirkungen auf Österreich und die SEE-Länder hätte und zum Schluss auch auf Deutschland haben würde". Minister Fahrenschon sorgt sich, "dass der Freistaat Bayern in den osteuropäischen Regionen mit seiner Reputation auch in ein schlechtes Licht geraten könne. Hier seien durchaus vielschichtige Interessen von bayerischen Unternehmen mit involviert". Gleichzeitig sei "das Meinungsbild in der Staatsregierung derart, dass man sich nicht vorstellen könne, dass die BayernLB eine weitere Kapitalerhöhung zeichne".

Klar ist also: Die Bayern wollten die Hypo nicht in die Pleite schicken, wie das Nachrichtenmagazin profil berichtete. Sie drohten bloß damit, in Wien nahm man den Bluff ernst. Und sie wollten kein frisches Geld mehr in die darniederliegende Kärntner Tochter pumpen.

Also galt es, das Problem möglichst rasch und billig loszuwerden. Die Zeit drängte, ohne frisches Kapital war die Hypo nicht mehr überlebensfähig. Auch wenn im Schloss der Prüfbericht der Oesterreichischen Nationalbank verlesen wird, in dem der Hypo eine zufriedenstellende Liquiditätssituation attestiert und über künftige Gewinne berichtet wird. Doch die Bayern wissen es längst besser. So viel zur OeNB, die Griss-Kommission attestiert später "Multi-Organversagen".

"Sehr schwierig darstellbar" sei es, einen neuen Eigentümer zu finden, meint der Investmentbanker. Häusler assistiert, kein Investor würde "die Bank als Ganzes kaufen wollen". Völlig richtig, kein privater Käufer wäre so dumm gewesen.

Aber es gab ja die Republik Österreich. Die wolle jedoch "nur für den österreichischen Teil verantwortlich sein und sich auch nur hier an einer Lösung beteiligen. Die Regionen in Osteuropa könnten aus politischen Gründen nicht unterstützt werden" ( Ermisch). Den Bayern ist durchaus klar, dass es nicht so einfach würde, Österreich die gesamte Hypo umzuhängen. "Schwer gerungen" müsse mit Österreich werden, meint Minister Fahrenschon.

Bank-Chef Kemmer berichtet von "einer grundsätzlichen Bereitschaft von Seiten der Republik Österreich... Aus diesem Grund sei im Rahmen dieser Sitzung eine Strategie zu entwickeln, die nächste Woche mit den Beratern in eine Verhandlungsbasis gegossen werden könne".

Der Verwaltungsrat beschließt, die Verhandlungen mit Österreich fortzuführen. Mit dem Ziel, "eine kurz- oder mittelfristige Exit-Perspektive für die BayernLB zu erreichen", ohne dass man frisches Kapital zuschießen muss.

Kurz darauf gingen die Bayern, unterstützt von Investmentbankern und Top-Anwälten, in die Verhandlungen. Pröll und Faymann verließen sich auf Beamte, die null Erfahrung mit solchen Deals hatten....