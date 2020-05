Top-Justiz-Beamter arbeitete für die Bayern

Die BayernLB könnte übrigens bald den Kuckuck auf die Heta picken. Sobald das Urteil schriftlich vorliegt, werden Anwälte prüfen, ob auf das Vermögen der Heta zugegriffen wird. Entscheiden muss der Bank-Vorstand. Tenor in München: Wenn es wirtschaftlich Sinn macht, werde man pfänden. Die Bayern berufen sich auf die EU-Verordnung über die "gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen" (EuGVVO). Das Urteil ist sofort vollstreckbar, obwohl die Heta berufen wird. Die BayernLB muss allerdings den Wert der gepfändeten Assets sicherstellen. Falls Österreich in letzter Instanz doch gewinnt. Auch wenn die von Finanzminister Hans Jörg Schelling angeordnete Neubewertung der Heta, die Ende Mai vorliegen soll, einen Wertberichtigungsbedarf von bis zu 8,7 Milliarden Euro erwarten lässt, wären für die Bayern immer noch genug da. München wird freilich kaum Ramsch-Immobilien in Kroatien einsacken, sondern auf besicherte Forderungen, Cash und Derivate zugreifen.