Hypo-Schuldenschnitt: Regierung lässt sich von Kritik der Banken nicht beirren

BA-Chef Willi Cernko versuchte daher am Dienstag die Kritik nochmals zu präzisieren. "Das Gesetz ist ein Tabubruch, der Österreichs Banken teuer kommt." Denn die Ratingagenturen hätten bisher implizit angenommen, dass die systemrelevanten Großbanken im Notfall durch den Staat gerettet würden. Das habe eine um zwei Stufen bessere Bonität zur Folge gehabt. Mit dem Hypo-Gesetz aber werde hinter die Staatsgarantie ein großes Fragezeichen gesetzt.

Werde die Bonität, wie von einer Ratingagentur bereits angekündigt, gesenkt, würden die Refinanzierungskosten der Banken um 0,7 Prozentpunkte steigen, das entspräche 1,5 Mrd. Euro pro Jahr, verdeutliche Cernko das Problem. Völlig unverständlich ist für ihn, dass OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny den Hypo-Schuldenschnitt verteidige. "Ich erwarte mir eine unabhängige Notenbank", betonte er.

Kritik übte Cernko auch an der Finanzmarktaufsicht. Sie habe damals die Hypo-Nachranganleihen mit Landesgarantie ohne Einwand zugelassen.

Cernkos Aussagen sprachen sich bis nach Schweden herum. Bei einer Pressekonferenz mit Finanzminister Anders Borg wurde Spindelegger von einem schwedischen Journalisten auf Cernkos Aussagen angesprochen. "Ich verstehe, dass die Banken not amused sind. Aber sie werden sich an das Bail-in gewöhnen müssen. Denn das wird das System in Europa sein." Auf den Einwand, dass es sich um Bonds mit öffentlicher Haftung handelt, erwiderte Spindelegger, es gehe nicht um den Staat, sondern nur um die "province of Carinthia". Außerdem handle es sich um "Risikokapital".

Nächsten Mittwoch wird im Nationalrat die dritte Sondersitzung in diesem Jahr zur Hypo stattfinden. Diesmal auf Antrag der Neos, die sich gegen die Bad Bank und für eine Insolvenz stark machen. Kritik kommt von ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka, der in der Sondersitzung nur ein "Politspektakel" der Neos sieht.