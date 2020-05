Ex-Leasing-Chef belastet nach Geständnis Kulterer massiv

Der Wirtschaftskrimi um das desaströse Kreditengagement der Hypo-Alpe-Adria-Bank bei der kroatischen Ferienanlage „Rezidencija Skiper“ zieht weite Kreise. Die Skandalbank will das Luxus-Resort in Savudrija, das sie schlussendlich zur Gänze übernehmen musste, abstoßen. Bisher hat Skiper der Bank 160 Millionen Euro Verlust beschert. Derzeit läuft ein Bieterverfahren, vier Interessenten haben Angebote abgegeben. Die Hypo will zumindest einen hohen zweistelligen Millionen-Betrag aus dem Verkauf lukrieren.