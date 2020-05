Hypo-Misere: Schulden dürfen nicht versteckt werden

Die Regierungsspitze will die privaten Großbanken, Erste, Raiffeisen, Bank Austria etc., an einem Hypo-Abwicklungsfonds beteiligen. Doch Experten hegen massivste Zweifel daran, dass der Regierungsplan aufgeht – und die Schulden dieser Abwicklungseinheit nicht auf die Schulden der Republik durchschlagen.

Entscheidendes Mitspracherecht hat die Statistik Austria im Zusammenspiel mit dem EU-Statistikamt Eurostat. Ausgerechnet Statistik-Austria-Chef Konrad Pesendorfer lässt mehr als deutlich anklingen, für wie heikel er die Regierungspläne hält.