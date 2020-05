Hypo könnte noch teurer kommen als befürchtet

Österreich

Der Schlagabtausch zwischenund Bayern wird immer härter. Die Republik überlegt, den Vertrag über die Notverstaatlichung der Hypo wegen Irrtums oder Arglist anzufechten . Nachher ist man immer klüger. Aber wenn jetzt plötzlich von Arglist die Rede ist, stellt sich notgedrungen die Frage, ob die Bayern am Panikwochenende im Dezember 2009 das österreichische Verhandlungsteam und den damaligen VP-Finanzministerüber den Tisch zogen. Haben die Bayern mit ihrer Drohung, die Hypo in Konkurs gehen zu lassen, einfach nur geblufft und wäre die Notverstaatlichung bei einem besseren Nervenkostüm der österreichischen Seite gar nicht notwendig gewesen ? Der ehemalige bayerische Finanzministermachte jedenfalls kürzlich im MAPS-Prozess die bemerkenswerte Aussage, Bayern habe nie daran gedacht, die Hypo in Konkurs gehen zu lassen. Für Chini nur logisch: „Diehätte bei einem Konkurs statt 825 Millionen rund vier Milliarden Euro, abhängig von der Quote, verloren.“ Es sei unvorstellbar gewesen, dass der Freistaat Bayern, der zehn Milliarden Euro in die schlingerndesteckte, die Tochter Hypo wegen 1,3 Milliarden Euro zusätzlichem Kapitalbedarf in diegeschickt hätte. Zu groß wäre der Schaden am Finanzmarkt gewesen.

Außerdem hätte man mit einer „ Bad Bank“ gleich nach der Notverstaatlichung dem Steuerzahler viel Geld ersparen können, meint Chini. Nachdem Fekter ihre Blockade aufgab, will Hypo-Aufsichtsratschef Klaus Liebscher in den nächsten Tagen endlich ein Abbau-Modell vorstellen. Pröll zieht es derzeit vor, zu diesen Themen zu schweigen.