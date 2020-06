Hypo Kärnten: Ein Ende käme teuer

Den "schlechten Bankteil", der Geschäfte über rund zehn Milliarden Euro von der derzeit 35 Milliarden Euro umfassenden Hypo beinhalten soll, will Kranebitter in eine " Bad Bank" ausgliedern. Diese sollte ihre Banklizenz aufgeben und bräuchte dann kaum noch Eigenkapital, begründete Kranebitter den Plan. Der Vorteil: Es ist nicht sofort neues Staatsgeld nötig. Der Staat muss erst dann zahlen, wenn am Ende in einigen Jahren Verluste übrig bleiben. Die Geschäfte in diesem Abbauteil sollten allmählich reduziert werden. Dabei geht es um alle Leasing-Töchter und um Immobilien am Balkan, die verkauft werden sollen.

Der Staat müsste für den Abbauteil haften. Hypo-Chef Kranebitter glaubt, dass nicht allzu viele zusätzliche Haftungen notwendig sein werden. Vielmehr sollten die Staatsgarantien für die 18 Milliarden Euro Hypo-Anleihen bei deren Ablauf auf die Abbaubank übertragen werden. Pro Jahr laufen etwa zwei bis drei Milliarden Euro dieser Anleihen ab, die letzten 2017. Die Bank wolle über den Sommer die Details für die Bad Bank ausarbeiten und im Herbst der Aufsicht und der Politik präsentieren. Zur Umsetzung ist dann noch eine Gesetzesänderung nötig.