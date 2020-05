Hypo-Desaster: Bayern wussten alles

Die Herren diskutierten nachweisbar über Eigenkapital. Aber nachher will keiner etwas gewusst haben? Die Chancen der Heta, die in Berufung ging, stehen gut, meinen Juristen.

Dem Münchner Gericht war die Krisensitzung bekannt. Die Anwälte der Heta brachten das Protokoll „sehr prominent in das Verfahren ein“, erklärt ein Sprecher der Abbau-Bank. Wie das Gericht das 31-seitige Papier würdigt, werde man erst wissen, wenn das schriftliche Urteil vorliegt. In der sehr knappen mündlichen Urteilsbegründung ging die Richterin nicht auf einzelne Dokumente ein.

Bei entsprechender Würdigung des Protokolls hätte das Gericht womöglich anders urteilen müssen. Dass das nicht der Fall war, könnte auch mit den Gutachten zusammenhängen. Wie der KURIER berichtete, erstellte ein hoher Beamter des heimischen Justizministeriums eine Expertise im Auftrag der Bayern. Franz Mohr, Leiter der Abteilung für Exekutions- und Insolvenzrecht, verfasste ein Gutachten über das Eigenkapitalersatzgesetz (EKEG), das den Bayern bei ihrer Argumentation half.

Mohr kennt sich aus, er hat selbst am Gesetz mitgeschrieben. Der vom Gericht bestellte (maßgebliche) Gutachter, der Mainzer Professor Peter Mülbert, soll laut Prozessbeobachtern seine Einschätzungen auf das Gutachten von Mohr gestützt haben.

Das Protokoll der Krisen-Klausur hatten die Bayern Mohr wohlweislich nicht vorgelegt. Er habe, argumentiert Mohr, eine rechtliche Frage aufgrund eines vorgegebenen (vom Auftraggeber BayernLB) Sachverhalts hypothetisch beurteilt: „Wäre der Sachverhalt ein anderer gewesen, hätte das Gutachten anders ausfallen können, keine Frage“.

Der Spitzenjurist, der selbst am EKEG mitschrieb, meldete den Nebenjob für die Bayern im Ministerium erst nachträglich. Was ihm eine Verwarnung eintrug. Zu wenig für ein Disziplinarverfahren, obwohl das Gutachten nicht genehmigt worden wäre. Mohr hat seine Expertise übrigens angesichts der Dimensionen, um die im Prozess gestritten wurde und was unter Gutachtern an Gagen üblich ist, ziemlich billig verkauft. Das Honorar beweg sich in unterer einstelliger Tausender-Größe. Ministerin war damals Beatrix Karl ( ÖVP).

Justizminister Wolfgang Brandstetter will jedenfalls in den nächsten Tagen eine Richtlinie erlassen, wie seine Beamten künftig bei Nebentätigkeiten aller Art vorzugehen haben.

Die FPÖ will in einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Hans Jörg Schelling Genaueres zum Thema Nebenbeschäftigung von Beamten für Prozessgegner der Republik Österreich wissen. Neben moralischen und rechtlichen Aspekten stellen die Blauen die berechtigte Frage, warum der Spitzenbeamte des Justizministeriums für einen Gegner tätig wurde anstatt für die Republik Österreich. Es entstehe so der Verdacht, „dass einzelne Ministerien aneinander vorbeiagieren“.