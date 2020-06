Eine schmutzige Kampagne

Leistungsverzeichnis

Im dem KURIER vorliegenden, penibel geführtender Agentur (Auszüge daraus siehe Faksimile) finden sich tatsächlich seltsame Zufälligkeiten.

22. November 2010: Kulterer, gerade aus der U-Haft entlassen, kündigt für 26. November eine Pressekonferenz an.

24. und 25. November: Im Leistungsverzeichnis ist vermerkt: " Maßnahmen Kulterer".

26. November: Noch vor Kulterers Pressekonferenz berichtet das Ö 1 Morgenjournal über eine Anzeige, die am Vortag bei der Staatsanwaltschaft gegen ihn eingebracht wurde. Von der Hypo in Klagenfurt wurden 2005 rund drei Millionen Euro an die Tochter in Liechtenstein überwiesen. Die Staatsanwaltschaft habe jetzt erstmals Beweise dafür, dass Kulterer das Geld abgehoben und im Koffer abtransportiert habe.

Sowohl die Hypo als auch Kulterer wussten ganz genau, wer der Eigentümer der drei Millionen war. Durften aber wegen des Bankgeheimnisses nicht reden. Spätestens im Dezember wussten das auch die Ermittler und die CSI. Doch noch am 6. Jänner 2011 sprach Peschorn, der häufig im Leistungsverzeichnis aufscheint, gegenüber der APA von Geldwäsche.

Der KURIER enthüllte am 9. Jänner 2011, wer der wahre Besitzer des Geldes war – der Waffenindustrielle Gaston Glock. In der Agentur und in der Bank war Feuer am Dach. Dokumentiert unter Mail-Debatten wegen des KURIER-Berichts zu "Konten Glock". Am nächsten Tag wird Termin Glock/ Kranebitter vermerkt. Der Hypo-Chef musste ausrücken, um den tobenden Industriellen, der stets auf Diskretion bedacht war, zu beruhigen.

Für die Bank war die Geschichte ein Desaster, sie verlor einen ihrer größten Kunden. Glock begann, seine Gelder abzuziehen, mittlerweile sind alle Geschäftsbeziehungen beendet. Das Geldkoffer-Verfahren gegen Kulterer wurde eingestellt.

Peschorn war zu keiner Stellungnahme bereit. Die Agentur erklärt, man habe nichts mit der Causa Kulterer zu tun gehabt. Der Auftrag sei vielmehr gewesen, die Bank zu schützen. Unter Finanzministerin Maria Fekter erhielt die Agentur übrigens einen Auftrag über rund 70.000 Euro. Offiziell für Medien-Beobachtung, teilweise sei aber auch Stimmung gegen die Hypo gemacht worden, wissen Insider. Was natürlich ebenfalls dementiert wird.

Petzner kündigt eine Strafanzeige einer Wiener Anwaltskanzlei an. Wegen des Verdachts auf Verletzung des Bankgeheimnisses, Amtsmissbrauch, Kreditschädigung und übler Nachrede. Gegen Peschorn, einen Kabinetts-Mitarbeiter, einen CSI-Anwalt und die ehemalige Justizministerin Bandion-Ortner. Auch das Justizministerium ist im Leistungsverzeichnis angeführt. Sowie gegen Josef Pröll. Den hat Petzner aber ohnehin schon etliche Male angezeigt, es kam nie zu einem Strafverfahren.