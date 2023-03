Warum es in China immer weniger Superreiche gibt

Die Zahl der Superreichen ist laut aktueller Rangliste "Hurun-Report" im Vorjahr geschrumpft. 445 Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr weltweit ihren Milliardärsstatus verloren, mehr als die Hälfte davon stammen aus China, geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste hervor. Die weltweite Verschärfung der Geldpolitik, Corona-Einbrüche und das harte Durchgreifen der Pekinger Führung gegen große Tech-Unternehmen hätten dazu beigetragen.

China verliert am stärksten

In China allein tauchen allein 229 Namen nicht mehr auf der Liste auf, während nur 69 neue Milliardäre hinzugekommen seien.„Die Zahl der Milliardäre in der Welt ist um acht Prozent gesunken, während ihr Gesamtvermögen um zehn Prozent abgenommen hat“, sagte der Gründer und Vorsitzende des Hurun-Reports,

Rupert Hoogewerf. Insgesamt schafften es 3.112 Personen auf die Liste, 2021 seien es noch 3.381 gewesen. China zählt demnach die meisten Milliardäre - insgesamt 969. Die USA folgen auf Platz zwei mit 691.

Nicht mehr vertreten in der exklusiven Liste ist beispielsweise Sam Bankman-Fried, der sein 21-Milliarden-Dollar-Vermögen nach dem Zusammenbruch der

Kryptobörse FTX verlor. In China fiel Jack Ma, Gründer des E-Commerce-Konzerns Alibaba, von Platz 34 auf Rang 52 zurück, was vor allem auf das harte Vorgehen der chinesischen Regulierungsbehörden gegen den Technologiesektor zurückgeführt wird.