Hunderttausend für 45 Minuten Reden

KURIER: Wie bucht man Bill Gates für ein Event?

Onni Nordström: Das ist nicht einfach. Am besten du rufst mich an (lacht). Beim Redner direkt anfragen bringt selten etwas, wichtig sind persönliche Kontakte. Am einfachsten geht das über eine große Agentur. Neben der Gage müssen aber auch Thema und Unternehmen passen.

Stichwort Gage: Rentieren sich die Kosten eines Top-Redners?

Ja, denn zum einen bringen sie enorme Erfahrung und fachspezifisches Wissen mit. Zum anderen hat es einen enormen PR-Wert, wenn jemanden wie beispielsweise Al Gore über unternehmensrelevante Umweltthemen spricht.

Und was springt für die Vortragenden dabei heraus?

Also fürs Geld tun es in dieser Liga die wenigsten. Den meisten geht es darum, Wissen zu teilen und sich für die Themen, die sie interessieren, einzusetzen. Bill Clinton beispielsweise spendet alle Einnahmen aus seiner Rednertätigkeit und hält nur Reden zu Inhalten, die ihn wirklich interessieren.

Warum lassen sich Redner von Ihnen vertreten?

Es muss an meinem Charme liegen (lacht). Ich bin da einfach reingerutscht. Angefangen hat es mit einem Redner, der war sehr zufrieden und hat mich weiterempfohlen. Es läuft alles über Mundpropaganda in dieser Branche.

Was ist der Mehrwert, den Sie Ihren Kunden bieten?

Ich erledige die gesamte Organisation. Von der Akquisition des Auftrages über das Buchen der Reise und der Security bis hin zum Time-Management während des Trips. Für die meisten Redner ist es wichtig, da jemanden zu haben, auf den sie sich verlassen können.