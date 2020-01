Hotellerie: Viel Streit am Weg zu warmen Betten

„Es gibt nichts Verderblicheres als eine Hotelnacht“, sagt Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), beim ÖHV-Kongress in Bregenz. Kein Wunder also, dass so gut wie alle Hoteliers ihre Zimmer auf Buchungsplattformen anbieten und für die Vermittlung von Gästen 15 Prozent und mehr an Plattformen wie booking.com bezahlen. Laut Reitterer gibt es sogar Stadthotels, die ihren Vertrieb völlig an die Portale auslagern und 50 Prozent Provision dafür zahlen, dass sie auf booking.com stets auf der ersten Seite stehen.