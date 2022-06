Hotel Bauer in Venedig hat einen neuen Betreiber

Nach dem Tod Grünwalds führten die Erben das Hotel Bauer bis zum Jahr 1930 weiter, als es an Arnaldo Bennati, einen erfolgreichen ligurischen Schiffsbauer mit einem guten Gespür für Immobilien und großer Leidenschaft für die Hotellerie, verkauft wurde. Arnaldo Bennati unternahm die erste Generalrenovierung des Hotels, während der es fast das gesamte Jahrzehnt der 40er-Jahre geschlossen war. Diese umfasste die detailgetreue und vollständige Instandsetzung des Palazzos aus dem 18. Jahrhundert, der mit einer Originalfassade aus dem 17. Jahrhundert im gotisch-byzantinischen Stil versehen wurde, sowie den Zubau eines komplett neuen Flügels auf dem Campo San Moisè in zeitgenössischem Stil. Im Inneren des Hotels wurden elegante Salons eingerichtet, ausgestattet mit Ledergarnituren in warmen Farben, die Wände mit klassischen venezianischen Rokoko-Motiven reich dekoriert.

Zu den größten Neuerungen zählte die Errichtung der Dachterrasse „Settimo Cielo“ in der siebten Etage, der bis heute höchstgelegenen Dachterrasse Venedigs.