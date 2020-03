HoT-Chef Krammer: "Deutlicher Anstieg an Neukunden"

Der heimische Mobilfunkdiskonter HoT (ventocom) verzeichnet wegen der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen steigende Nachfrage: "Wir verzeichnen einen starken Anstieg an Neukunden. Offenbar legt sich jetzt auch die letzte Oma oder Opa ein Handy zu, um mit den Kindern und Enkel in Verbindung zu bleiben", sagt Ventocom-Geschäftsführer Michael Krammer.

Allein in den vergangenen zwei Wochen sei die Zahl der Neuregistrierungen von SIM-Karten um 5.000 gestiegen, so Krammer. Nachsatz: "Vielleicht gibt es auch so etwas wie Hamsterkäufe von SIM-Karten". Das Kundenservice von HoT, das derzeit vom Home Office aus arbeite, sei jedenfalls gefordert, weil es auch viele Fragen rund um die Registrierung gebe.

Offene Hofer-Geschäfte

Im Gegensatz zu den anderen Mobilfunkern, die ihre eigenen Shops wegen der Ansteckungsgefahr teilweise geschlossen haben, profitiert HoT derzeit auch vom Vertrieb über den Lebensmitteldiskonter Hofer, der alle Filialen offen hat. Einen Wettbewerbsvorteil sieht Krammer dadurch nicht. "Die anderen Netzbetreiber haben ihre Shops freiwillig geschlossen. Und für unser Geschäft braucht es keine offenen Geschäfte, es läuft auch remote." Als Gewinner der Corona-Krise sieht er sein Unternehmen nicht. "Aber es stimmt, dass unsere Branche wohl am wenigsten negativ betroffen ist".

Digitalisierung "im ff-Modus"

Durch die aktuelle Corona-Krise werde Österreich derzeit im "fast forward"-Modus digitalisiert. Dies wirke sich auch auf das Nutzerverhalten im Mobilfunk aus. So habe die Mobilfunk-Nutzung von zu Hause aus via WLAN um ein Viertel zugenommen, während die Datennutzung am Smartphone weitgehend stabil geblieben sei. "Die Leute sind weniger unterwegs, sondern zu Hause".

Weniger Roaming, mehr Auslandstelefonate

Der Roaming-Anteil ist gegenüber den Monaten vor Ausbruch der Corona-Krise um 22 Prozent zurückgegangen, die Telefonate ins Ausland sind hingegen um 70 Prozent gestiegen.