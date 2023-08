HoT-Chef Krammer: 120.000 Neukunden und ein Jubiläum

Der größte heimische Mobilfunk-Diskonter Ventocom, bekannt unter der Marke "HoT" in Kooperation mit Hofer, feiert dieser Tage sein zehnjähriges Jubiläum und zieht eine erfolgreiche Bilanz. 2013 als Start-up vom damaligen Ex-T-Mobile-Manager Michael Krammer und Freunden gegründet, hat sich Ventocom heute mit 1,5 Millionen Handy-Kunden in Österreich und Slowenien und einem Marktanteil von 8,7 Prozent am heimischen Mobilfunkmarkt etabliert.

Im ersten Halbjahr 2023 wurde mit 84 Mitarbeitern ein Umsatz von 62 Mio. Euro erzielt, ein Plus von 10,6 Prozent gegenüber 2022. „Es gab in den vergangenen zehn Jahren nicht ein einziges Monat, in dem wir nicht gewachsen sind“, zieht Krammer Bilanz.

Mitbewerber erhöhen Preise, HoT blieb gleich

Im Vorjahr profitierte HoT vor allem von den automatischen Inflationsanpassungen (Indexierung) vieler Handytarife der Mitbewerber. Immerhin 80 Prozent der Handyverträge erhalten solche Indexklauseln. HoT konnte nach eigenen Angaben 120.000 Neukunden gewinnen – die meisten davon Wechselkunden.

Mehr dazu: Indexierung sorgt für Preisschub bei Handytarifen

Auch für heuer zeigt sich Krammer zuversichtlich. Noch im Herbst etwa gibt es bei A1 außerordentliche Preiserhöhungen von bis zu 33 Prozent bei einigen Tarifen, was die Wechselbereitschaft ankurbeln dürfte.