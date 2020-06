Horrorbilanz: Hypo braucht neue Millionen vom Staat

Wegen des Unterschreitens der Eigenkapitalvorschriften hat die Finanzmarktaufsicht ein Verfahren eingeleitet. Die Bank muss den gesetzlichen Zustand so rasch wie möglich wieder herstellen. Mit den Millionen aus dem Steuertopf sollte das allerdings im Herbst erledigt sein.

Dass die Verluste trotz der Milliardenabschreibungen in den vergangenen Jahren heuer wieder so hoch sind, hat im Wesentlichen drei Gründe: Wertberichtigungen für die Italien-Tochter, der ein Betrugsfall und die Rezession im Land zusetzten; faule Kredite in den Balkan-Töchtern, deren Geschäft ebenfalls unter der matten Konjunktur leidet und das auf Verlangen der EU zum Teil beendet werden muss; Verluste aus dem Verkauf der Österreich-Tochter, der deutlich unter dem Buchwert erfolgte.

Insgesamt 623 Millionen Euro musste die Hypo in Kreditrisikovorsorgen stecken, im Vorjahreszeitraum waren es 123 Millionen Euro.

Die einzig positive Nachricht für die Steuerzahler ist, dass das Volumen der – ursprünglich vom Land Kärnten und jetzt vom Bund – garantierten Anleihen der Bank auf 14 Milliarden gesunken ist. Ende 2009 lag diese Summe noch bei 22 Milliarden Euro.

Zu diesem Debakel der Hypo hat nach Ansicht von Experten die Politik wesentlich beigetragen. Denn die Hypo hätte sofort nach Verstaatlichung abgewickelt werden sollen. Eine Bad Bank, in die alle faulen Kredite eingebracht werden, hätte längst beschlossen werden sollen. Dies ist bisher an Finanzministerin Maria Fekter gescheitert.