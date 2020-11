Homeoffice-Anbindung als Umsatzturbo für steirische IT-Firma

Zu den Referenzen in Österreich zählen etwa das Bundesrechenzentrum oder die Red-Bull-Gruppe, die ihre Videokonferenzen weltweit mit NTS abwickelt. Hauptmärkte sind Österreich, Deutschland, Südtirol und die Schweiz. Auch in Nordamerika gibt es eine Niederlassung: Kürzlich wurde ein eigener Standort in Peking eröffnet. „Wir folgen unseren Kunden bei ihrer Asien-Expansion, um sie vor Ort besser betreuen zu können“, erläutert Albler. Er ist zuversichtlich, dass durch die rasante Digitalisierung die gute Auftragslage noch länger anhalten wird. Für heuer und 2021 rechnet er mit einem Umsatzwachstum von rund zehn Prozent. Im Vorjahr wurden knapp 141 Mio. Euro umgesetzt.

Wegen der guten Auftragslage soll die Zahl der Mitarbeiter von 400 auf 450 aufgestockt werden. Gesucht werden vor allem IT-Techniker und Vertriebsmitarbeiter. NTS wurde vor 25 Jahren gegründet und ist nach wie vor im Eigentum der Gründer.