Homeoffice am Strand: Digitale Nomaden als Vorreiter

Von der Dachterrasse aus kann man über die bunten Häuser der Nachbarschaft sehen, die an die spanische Kolonialzeit erinnern. Unter einem Sonnenschirm sitzen Kate und Tomas, Amanda und Diego an einem Holztisch vor ihren geschlossenen Laptops, trinken Kaffee und lachen entspannt bei dem Gedanken an ihre Pläne für den heutigen Samstag: Ein freier Tag, an dem sie die Kanareninsel Gran Canaria besser kennenlernen wollen, auf der sie diesen Monat verbringen.