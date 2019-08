Holzmann sieht expansive Geldpolitik der EZB kritisch

Seit heute ist der 70-jährige Steirer Robert Holzmann neuer Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Der Nachfolger von Ewald Nowotny gilt als liberaler, kritischer Geist und ist in seinen ersten Interviews um Distanz zur Parteipolitik bemüht. Die Unterstützung einer Partei, in seinem Fall der FPÖ, sei für den Job „leider nötig“ gewesen, so Holzmann am Samstag im ORF „Journal zu Gast“. Er habe aber nie einer Partei angehört und habe dies auch in Zukunft nicht vor. Von der FPÖ habe es an ihn „nicht eine einzige Vorgabe gegeben, wie ich mich verhalten sollte“.

Kritischer als sein Vorgänger äußert sich Holzmann zur aktuellen Politik der Europäischen Zentralbank ( EZB). Als Mitglied des EZB-Rates wolle er „eine etwa kritischere Haltung gegenüber den Vorschlägen einer weiteren monetären Vertiefung“ einnehmen, kündigte Holzmann an.