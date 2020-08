Hoher Verlust für KTM-Hersteller Pierer Mobility im Halbjahr

Der KTM-Hersteller Pierer Mobility AG hat im Halbjahr 2020 einen Verlust geschrieben. Minus 9,6 Mio. Euro standen Ende Juni unterm Strich, nach einem Gewinn von 29,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zugesetzt gab es in der Firma einen zweimonatigen Produktionsstopp aufgrund des Corona-Lockdowns.

Wegen Störungen der Lieferkette in Norditalien und Spanien habe man die Produktion in Mattighofen im März stoppen müssen, heißt es im Halbjahresbericht. Rund 3.000 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, die Betriebsunterbrechung von August wurde teilweise vorgezogen und Urlaubs- und Zeitausgleichsstände wurden abgebaut.

Erst Mitte Mai wurde der Fahrzeugzusammenbau wieder aufgenommen, die Kurzarbeit wurde für alle Mitarbeiter mit Ende Mai beendet. Zum Ende des ersten Halbjahres 2020 beschäftigte das Unternehmen 4.329 Mitarbeiter, davon 3.592 in Österreich. Rund 800 Mitarbeiter in der Gruppe sind in Forschung & Entwicklung tätig.