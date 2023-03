Hohe Zinsen sorgen für mehr Bausparverträge

Umfrage

Die große Mehrheit der Österreicher spart „vor allem, um auf Unerwartetes vorbereitet zu sein“. Laut einer vom Bausparkassenverband in Auftrag gegebenen Studie von Integral sind 70 Prozent der 1.000 Befragten dieser Ansicht. Auf Platz zwei mit 55 Prozent der Antworten kommt als Motivation fürs Sparen das „Gefühl der Sicherheit“, gefolgt von dem Anlegen von „Geldreserven im Alter“ (40 Prozent). Bausparen ist für die Österreicher vor allem finanzielle Vorsorge, eine Absicherung für alle Fälle.

Es geht dabei nicht mehr so sehr um ein konkretes Anspar-Ziel. Nur bei rund 12 Prozent ist eine konkrete Anschaffung binnen der nächsten sechs Jahre oder die künftige Finanzierung von Wohnraum der Grund fürs Bausparen. Investitionen in Immobilien sind vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen ein Thema.

Vier von zehn Vier von zehn Befragte haben bereits einen Bausparvertrag. 24 Prozent haben vor, einen neuen Bausparvertrag abzuschließen. Dafür gibt es auch gute Gründe. Bausparen gilt als risikolose Anlageform, bei der man regelmäßig auch kleine Beiträge einzahlen kann. Etwa die Hälfte der Befragten hält diese beiden Gründe für eine gute Motivation für einen Vertragsabschluss mit einer Bausparkasse.

Die Tatsache, dass sich der Sparer während der Laufzeit von sechs Jahren um nichts kümmern muss, wird ebenfalls positiv wahrgenommen. Etwa ein Viertel nennt die staatliche Bausparprämie als Grund fürs Bausparen. Das gilt vor allem für Personen mit Kindern.