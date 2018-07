Hofer expandiert im Eilzugstempo in Oberitalien

Vom Schritt nach Italien profitieren auch österreichische Lieferanten. Der Markt ist umkämpft. Wenn es ums Essen geht, spielen die Italiener in einer eigenen Liga. „22 Mal im Monat gehen sie Lebensmittel einkaufen, so oft wie kein anderer Europäer“, sagt Michael Veiser, Hauptgeschäftsführer des Diskonters Aldi in Italien. Seinen Angaben zufolge geben die Italiener mit rund 450 Euro im Monat um ein Drittel mehr bei ihren Lebensmitteleinkäufen aus als der typische Österreicher.

Klingt nach einem Eldorado für Lebensmittelhändler. So gesehen verwunderlich, dass der deutsche Diskonter erst jetzt in Italien startet – unter österreichischer Federführung. Denn für die im März gestartete Italien-Expansion ist Hofer-Generaldirektor Günther Helm verantwortlich, in dessen Verantwortung – neben dem Österreich-Geschäft – auch die Auslandsmärkte Slowenien, Ungarn und Schweiz fallen. Historisch gesehen hat Aldi Süd sein Auslandsgeschäft bei seiner Österreich-Tochter Hofer angesiedelt, eine so rasche Expansion wie jetzt in Italien sei aber einzigartig in der Firmengeschichte, sagt Helm.