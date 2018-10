Höhere Preise für artgerechte Tierhaltung: Ente gut, alles gut

Nur drei Prozent der Enten, die in Österreich auf dem Teller landen, werden auch in Österreich aufgezogen. Der Rest wird aus dem Ausland importiert. Die Vorschriften für die Tierhaltung sind dort oft weit unter den Standards in Österreich. In Frankreich etwa werden fünfzig Prozent der Enten gestopft, also zwangsgefüttert. Ähnlich ist es auch in Osteuropa. In Österreich hingegen ist Zwangsfütterung verboten. Seit mehreren Jahren wird Geflügel hierzulande auch nicht mehr in Käfigen gehalten.