Hochspannung bei der Cleen Energy

Dass das Unternehmen, das im April 2017 an die Wiener Börse gegangen ist, auch 2018 mit einem Verlust abschloss, hält Scherzenlehner für einen typischen Geschäftsbeginn eines Start-ups. „Wir sind eigentlich ein Start-up. Die Aussichten, dass wir in die Gewinnzone kommen, stehen gut“, betont er. 2018 stand unterm Strich ein Verlust von 3,1 Millionen Euro. 25 Mitarbeiter in St. Margarethen und im niederösterreichischen Haag arbeiten an effizienten Energieversorgungsmodellen für große Unternehmen. Cleen Energy kann bereits auf einige renommierte Kunden verweisen wie etwa die Lebensmittelkette Rewe, Frankstahl oder das Hotel de France. Scherzenlehner strebt weiteres Wachstum und später auch eine Kapitalerhöhung an. i. Kischko