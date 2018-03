H&M: Die fetten Jahre sind vorbei

Der größte Textilhändler der Welt heißt längst Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti). Der spanische Konzern ist dafür bekannt, dass er dank einer ausgeklügelten Logistik die Trends der internationalen Laufstege besonders schnell kopiert und in die Läden bringt. Firmen-Patriarch Amancio Ortega hat vor mehr als 40 Jahren mit der Produktion von Bademänteln begonnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sein Mode-Imperium dank neuer Standorte und des guten Onlinegeschäfts 20,9 Milliarden Euro Umsatz eingespielt, ein Plus von 15 Prozent. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 hat sich der Umsatz mehr als versechsfacht, der Aktienkurs zog um mehr als 700 Prozent an. Das freut Ortega. Auch, weil er rund 59 Prozent der Anteile hält und so heute einer der reichsten Männer der Welt ist.

Ortega ist aber nicht der Einzige, der Persson zu schaffen macht. Auf der Fläche heizt die irische Billigkette Primark den Preiskampf an. Das kommt vor allem bei jungen Kunden gut an. Mit T-Shirts um 2,50 Euro oder Jeans um 8 Euro setzen die Iren mehr als 16 Milliarden Euro im Jahr um.

Das Konzept hinter Primark ist relativ einfach: Massenhaft Ware zu billigen Preisen einkaufen und keinen Cent für Werbung ausgeben. Eine Rechnung, die offenbar aufgeht. Zumindest in den Läden. Vom Onlinehandel wollen die Primark-Manager dagegen nichts wissen. „Rechnet sich nicht“, sagten sie mit Blick auf die vielen Retouren, die enorme Kosten verursachen.

Das Gegenprogramm fährt Zalando, Europas größter Online-Modehändler (4,5 Milliarden Umsatz). Heuer soll der Umsatz wieder um eine Milliarde Euro steigen, so die Zielvorgabe des 2008 in Berlin gegründeten Unternehmens. Rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt der Online-Riese und lässt damit traditionelle Modehäuser im Web alt aussehen.