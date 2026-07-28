Hitze wirkt sich negativ auf Umsätze aus - mit einer Ausnahme

Extreme Hitzeperioden verändern das Konsumverhalten spürbar. Die Hitzewelle im Juni sorgte für rückläufige Umsätze und Transaktionen im Handel und in der Gastronomie, bei Essenszustellern sowie bei touristischen Attraktionen, zeigt eine Erhebung des Zahlungsdienstleisters Adyen.

Adyen hat in Österreich den Zeitraum von 27. bis 29. Juni, als das Thermometer an manchen Orten erstmals die 40-Grad-Marke knackte, mit den gleichen Wochentagen der darauffolgenden Woche (4. bis 6. Juli) verglichen.

Im stationären Einzelhandel sank der Umsatz im untersuchten Zeitraum um 7 Prozent und die Anzahl der Transaktionen verringerte sich um 8 Prozent. Restaurants verzeichneten während der Hitzewelle 13 Prozent weniger Transaktionen und 14 Prozent weniger Umsatz.

Besonders starker Rückgang bei touristische Attraktionen

Transaktionen für Online-Essensbestellungen gingen während der Hitzeperiode um 8 Prozent und der Umsatz um 6 Prozent zurück. Unter den heißen Tagen litten besonders auch touristische Attraktionen: Umsatz sowie Anzahl der Transaktionen sanken jeweils um rund ein Viertel.

Es gab aber auch Gewinner. In der Elektrobranche sorgte die hohe Nachfrage nach Ventilatoren, mobilen Klimageräten und Kühlgeräten für einen Anstieg der Transaktionen um 30 Prozent und für ein Umsatzplus von 41 Prozent. Gleichzeitig legte der durchschnittliche Warenkorbwert um 9 Prozent zu.