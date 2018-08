Hitze nimmt Wasserkraft die Power

Wochenlang kein Regen: Nicht nur die Bauern spüren die Dürrefolgen. Auch Österreichs E-Wirtschaft hat damit zu kämpfen. Rund 60 Prozent des Stroms produzieren die Wasserkraftwerke üblicherweise. Nicht aber jetzt: Die Wasserstände der Flüsse sind derart gefallen, dass etwa die Donaukraftwerke nicht einmal mehr mit halber Kraft fahren können.

Kleinwasserkraftwerke an der Thaya in Niederösterreich stehen allesamt bereits still. Auch das Kraftwerk Hohenberg an der Krems musste vom Netz genommen werden. Zu niedrig sind die Wasserstände der Bäche. Im Durchschnitt können die österreichischen Kleinwasserkraftwerke zur Zeit nur 27 Prozent ihrer Leistung erbringen. Aber auch bei den großen Kraftwerken an Donau, Inn und Enns macht sich der Wassermangel bemerkbar. Die Pegelstände sind dramatisch gesunken. Nur die Speicherkraftwerke sind voll – mit Schmelzwasser aus Schnee und Gletscher.

Dazu kommt noch eine lange Flaute, die auch die Windräder still stehen lässt. Österreichs Windkraftanlagen produzieren aktuell nur noch 3,3 Prozent ihrer Maximalleistung. Das können die zunehmend verbreiteten Solaranlagen nicht wettmachen, auch wenn sie – zumindest in Niederösterreich – schon wesentliche Teile der „Mittags-Stromverbrauchsspitze“ der Haushalte abdecken. 33.000 private Photovoltaikanlagen liefern in diesen sonnenreichen Wochen bereits ein Viertel des benötigten Stroms, wie EVN-Sprecher Stefan Zach erklärt.